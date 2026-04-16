Il tecnico della squadra nerazzurra ha commentato la situazione attuale, affermando che alcuni giocatori dimostrano l'atteggiamento corretto mentre altri tentano di mettersi in mostra. Ha inoltre annunciato che Bastoni sarà assente per infortunio. Riguardo alle ambizioni stagionali, ha detto di aver espresso con leggerezza la preferenza per la Champions League rispetto allo scudetto, commentando che alcune reazioni sono state fraintese.

L'Inter vede lo scudetto sempre più vicino con 9 punti di vantaggio sul Napoli ma Christian Chivu pensa solo alla partita di domani col Cagliari a San Siro. Prima però torna sulle sue parole dei giorni scorsi ("Scudetto? Penso solo alla qualificazione Champions"): "Mi sono messo anch'io a dire determinate cose, col sorriso sulle labbra, poi qualcuno l'ha presa male. Serve ironia, il calcio non è la vita. Ci sono squadre che hanno un atteggiamento giusto che gli permette di vincere e altre che ci hanno solo provato. Vince solo una, non bisogna prendersela se non ce la fai, ma elogiare chi dà il massimo". "Bastoni? La farei finita, si parla di lui da un mese e non lo si elogia come andrebbe fatto, per l'uomo e il giocatore che è, per quello che ha messo in campo nonostante i problemi fisici e mentali - dice Chivu -.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "Vincere? C'è chi ha l'atteggiamento giusto, le altre ci provano solo. Bastoni è out"

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