Un esperto meteorologo ha condiviso una previsione dettagliata sul clima estivo, sottolineando l'importanza di non lasciarsi ingannare dalle illusioni meteorologiche. La sua analisi si basa su dati aggiornati e modelli stagionali, evitando previsioni troppo generiche o sensazionalistiche. La discussione, pubblicata su una piattaforma online, mira a fornire informazioni chiare e precise ai cittadini che si preparano all’arrivo della stagione calda.

Che tempo farà quest'estate? È questo il tema affrontato nel suo canale YouTube dal colonnello Mario Giuliacci, che fa un punto della situazione meteo: “Per correttezza non si dovrebbe parlare dell'estate almeno fino a fine aprile, perché il 50% mediamente delle anomalie climatiche di una estate dipendono da come sarà la primavera. Vi porto un esempio semplicissimo. Se la primavera fosse molto siccitosa, significa che arriveremmo a giugno con un suolo molto secco. Ma più il suolo è secco, più i raggi solari lo surriscaldano. Ma più il suolo è surriscaldato, più rende rovente l'aria sovrastante. Quindi prevederemmo un giugno e parte di luglio già roventi.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Che tempo farà quest'estate? La sentenza di Giuliacci: “Niente prese in giro”

Notizie correlate

Meteo Giuliacci, che tempo farà la prossima settimana. In arrivo due vortici...Continua l'ondata di maltempo che, dopo un accenno di primavera, ha ripreso a colpire la nostra penisola.

Meteo, Mario Giuliacci e la svolta del venerdì: che tempo farà a PasquaIl maltempo, che sta colpendo in questi giorni il Centro e il Sud Italia, lascerà spazio a un clima mite e stabile già a partire da domani, venerdì 3...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Il tempo peggiora: cieli grigi, molto vento e un po’ di pioggia fra lunedì e martedì. Da giovedì torna il sole; Sole e caldo record sull'Italia, quando e cosa succederà: il meteo; Meteo: Estate 2026, probabili anomalie termiche importanti, cosa dice il centro Europeo; Tempo estivo questa settimana a Parigi e nell'Île-de-France, le previsioni dal 7 al 12 aprile 2026.

Meteo, ultime piogge poi cambia tutto: «Fino a 26 gradi, sembrerà estate». Che tempo farà tra 25 aprile e 1 maggioIl traguardo di metà aprile rappresenta spesso un vero e proprio spartiacque meteorologico tra l'inverno e l'estate. E quest'anno ... msn.com

Che tempo farà nei prossimi giorni? Pioggia fino a venerdì e weekend con il soleNeve sulle Alpi oltre i 1000 metri e piogge fino a venerdì. Persiste l’ondata di maltempo su tutta l’Italia. Una situazione che cambierà radicalmente per il ponte dell’Immacolata, grazie ad un ... blitzquotidiano.it

“Meno male che avete evitato Garibaldi!” - In attesa del ritorno questa domenica di Che Tempo Che Fa, rivediamo uno dei nostri video preferiti: lo scambio di battute sull’età tra Mara, Orietta e Iva - facebook.com facebook

Che tempo farà oggi. x.com