Che tempo farà quest' estate? La sentenza di Giuliacci | Niente prese in giro
Un esperto meteorologo ha condiviso una previsione dettagliata sul clima estivo, sottolineando l'importanza di non lasciarsi ingannare dalle illusioni meteorologiche. La sua analisi si basa su dati aggiornati e modelli stagionali, evitando previsioni troppo generiche o sensazionalistiche. La discussione, pubblicata su una piattaforma online, mira a fornire informazioni chiare e precise ai cittadini che si preparano all’arrivo della stagione calda.
Che tempo farà quest'estate? È questo il tema affrontato nel suo canale YouTube dal colonnello Mario Giuliacci, che fa un punto della situazione meteo: “Per correttezza non si dovrebbe parlare dell'estate almeno fino a fine aprile, perché il 50% mediamente delle anomalie climatiche di una estate dipendono da come sarà la primavera. Vi porto un esempio semplicissimo. Se la primavera fosse molto siccitosa, significa che arriveremmo a giugno con un suolo molto secco. Ma più il suolo è secco, più i raggi solari lo surriscaldano. Ma più il suolo è surriscaldato, più rende rovente l'aria sovrastante. Quindi prevederemmo un giugno e parte di luglio già roventi.🔗 Leggi su Iltempo.it
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