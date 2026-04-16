Nella fase a eliminazione diretta della Champions League 2025-26, tre tra i principali protagonisti sono stati eliminati, interrompendo la loro corsa al titolo. Si tratta di un attacco inatteso per alcuni di questi calciatori, considerati tra i più talentuosi del torneo, che hanno visto sfumare l’opportunità di conquistare la coppa. Le eliminazioni coinvolgono squadre di grande tradizione, tra cui il Real Madrid e il Barcellona, che hanno lasciato strada agli avversari nelle rispettive sfide.

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© Calcionews24.com - Champions League, campioni senza corona: Mbappé, Vinicius e Yamal, i tre grandi sconfitti dell’edizione 2025-26

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