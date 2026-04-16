Certificazione sanitaria medici a confronto sulle nuove regole

Sabato prossimo, nella sala conferenze dell’hotel Dioscuri Bay Palace a San Leone, si terrà un convegno promosso dall’Omceo di Agrigento che affronterà il tema della certificazione sanitaria. L’evento vedrà il confronto tra medici sulle nuove regole riguardanti l’appropriatezza e la responsabilità nella certificazione medica. L’incontro si propone di analizzare le modalità di applicazione delle normative in vigore nel settore sanitario.

Appropriatezza e responsabilità nella certificazione medica. Questo il tema del convegno - che si terrà sabato prossimo nella sala conferenze dell’hotel Dioscuri Bay Palace a San Leone - promosso dall’Omceo di Agrigento. Il presidente Santo Pitruzzella dichiara che si tratta di una giornata di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

FMGs Claim Victory as NMC Agrees to Revise FMGE Guidelines After Protests

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