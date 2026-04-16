Centro Frontini sotto attacco | Nella sua visione c' è il colpo mortale Tolto l' unico parcheggio per residenti a San Pellegrino

Nel cuore di Viterbo si discute da giorni sulla situazione della mobilità e sui cambiamenti previsti nel centro storico. Recentemente, un progetto ha eliminato l’unico parcheggio riservato ai residenti a San Pellegrino, suscitando reazioni contrarie da parte di alcuni cittadini e rappresentanti. La questione riguarda soprattutto le implicazioni per la gestione del traffico e la qualità della vita dei residenti, in un’area che sta vivendo un periodo di trasformazioni.

La mobilità nel centro storico di Viterbo, attuale ma anche futura, al centro del dibattito cittadino. Attenzione soprattutto al Pums, il piano che, tra le altre cose, prevede ipotesi di pedonalizzazione di alcune aree nevralgiche come piazza della Rocca e via Mazzini. Da San Pellegrino, invece.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Sosta e rincari, Spadoni (LpRa): "Un ticket unico parcheggio-bici per salvare il centro""Il nuovo provvedimento riguardante la disciplina della circolazione e della sosta nelle aree pedonali nelle ztl e nei centri abitati, com’era...