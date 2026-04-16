Centralino Aca preso d' assalto la società chiede di lasciare libera la linea | Su usi e potabilità consultare i canali ufficiali

Numerosi cittadini hanno chiamato il Numero Verde dell’Aca, chiedendo informazioni sulla potabilità dell’acqua e sui limiti di utilizzo, in attesa di una comunicazione ufficiale. Il centralino è stato preso d'assalto, e la società invita a lasciare libera la linea per evitare congestioni. Si consiglia di consultare i canali ufficiali per dettagli e aggiornamenti sulla situazione.

Tempestato di telefonate il Numero Verde dell’Aca da cittadini che chiedono di sapere cosa si può fare e cosa non si può fare con l’acqua in attesa della dichiarazione di potabilità. Lo fa sapere la stessa società invitando i cittadini a lasciare libera la linea così che si possa rispondere alle.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Finiti i lavori dell'Aca sulla rete idrica, riempimento in corso: si dovrà attendere la potabilità Leggi anche: Napoli, Lukaku resta in Belgio: rientro rinviato senza consultare la società Approfondimenti e contenuti Centralino Aca preso d'assalto, la società chiede di lasciare libera la linea: Su usi e potabilità consultare i canali ufficialiTante le chiamate al numero verde per sapere come può essere utilizzata l'acqua, ma tutti i consigli, ricorda, sono sul sito della Asl che comunicherà anche l'esito della potabilità. Le chiamate al Nu ... ilpescara.it Rientri dall’estero, centralino dell’Ats preso d’assaltoPreso d’assalto dai pavesi che rientrano dall’estero il centralino di Ats. Il tema dei cittadini provenienti dall’estero è tra le nostre priorità in questi giorni - dice il direttore generale di Ats, ... ilgiorno.it