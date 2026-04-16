Cavedagna e il Garante privacy scoppia il caso Begaj | Esposti pilotati?

A Bologna si apre un nuovo capitolo sulle relazioni tra un funzionario pubblico e il Garante della privacy. La discussione si accende dopo che sono stati presentati degli esposti, con alcune voci che ipotizzano possibili manovre pilotate. La questione ha attirato l’attenzione del mondo politico, portando alla luce tensioni e interrogativi sui rapporti tra le parti coinvolte.

Si accende il dibattito politico a Bologna attorno ai rapporti tra Stefano Cavedagna e il Garante della privacy. A sollevare il caso è il capogruppo di Coalizione civica, Detjon Begaj, che chiede chiarimenti dopo l’inchiesta andata in onda su Report. Secondo quanto emerso dalla trasmissione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Caso Sangiuliano, Report: il Tribunale annulla la sanzione del Garante della privacyLa trasmissione aveva diffuso l’audio di una telefonata tra l’ex ministro e la moglie. Garante Privacy, il tribunale annulla la multa record da 150mila euro a Report per il caso SangiulianoIl Tribunale di Roma ha annullato la multa con cui il Garante della Privacy aveva colpito Report: la Rai non dovrà pagare per aver mandato in onda...