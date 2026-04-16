Cavedagna e il Garante privacy scoppia il caso Begaj | Esposti pilotati? | VIDEO

A Bologna si sviluppa un acceso dibattito politico riguardo ai rapporti tra Stefano Cavedagna e il Garante della privacy. La vicenda ha attirato l'attenzione pubblica e mediatica, con alcune dichiarazioni che sollevano dubbi sulla natura degli esposti presentati. In un video circolato online, un esponente politico ha posto domande sulla regolarità delle pratiche adottate. La situazione coinvolge diverse parti e continua a essere oggetto di discussione.

Si accende il dibattito politico a Bologna attorno ai rapporti tra Stefano Cavedagna e il Garante della privacy. A sollevare il caso è il capogruppo di Coalizione civica, Detjon Begaj, che chiede chiarimenti dopo l’inchiesta andata in onda su Report. Secondo quanto emerso dalla trasmissione.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Cavedagna e il Garante privacy, scoppia il caso. Begaj: “Esposti pilotati?”Si accende il dibattito politico a Bologna attorno ai rapporti tra Stefano Cavedagna e il Garante della privacy. Caso Sangiuliano, Report: il Tribunale annulla la sanzione del Garante della privacyLa trasmissione aveva diffuso l’audio di una telefonata tra l’ex ministro e la moglie.