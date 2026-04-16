Catanzaro crisi felini | il Comune deve saldare 40mila euro di debiti

A Catanzaro, la gestione dei gatti randagi sta attraversando una fase critica con una scadenza imminente. La clinica privata che attualmente si occupa di ospitare i felini ha ricevuto l’ordine di restituirli al Comune entro lunedì 20 aprile. Contestualmente, il Comune deve saldare un debito di circa 40 mila euro relativo a questa gestione. La situazione riguarda quindi aspetti finanziari e organizzativi legati alla cura degli animali in città.

La gestione della fauna urbana a Catanzaro affronta un momento di rottura decisiva con la scadenza fissata per lunedì 20 aprile, data in cui i felini attualmente ospitati presso una clinica privata dovranno essere riconsegnati al Comune. La decisione della professionista incaricata di curare gli animali scatta a seguito della sospensione della convenzione precedentemente attiva, una mossa dettata dalla mancata liquidazione dei crediti accumulati. Il consigliere comunale di Azione, Veraldi, ha denunciato l’incapacità dell’amministrazione di rispondere alla crisi, evidenziando come le promesse fatte finora non siano state mantenute. I dettagli del disservizio e il debito verso la clinica privata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catanzaro, crisi felini: il Comune deve saldare 40mila euro di debiti Notizie correlate Leggi anche: Lavori per il Comune per 'saldare' di debiti con l'Ente Leggi anche: La trappola del gioco d'azzardo tra prestiti e usura: "Così ho perso tutto", decine di piccoli prelievi al giorno per saldare debiti da migliaia di euro Altri aggiornamenti Catanzaro, emergenza gatti: Veraldi attacca il Comune sulla gestione dei feliniAnnunciata per il 20 aprile la riconsegna degli animali ricoverati in clinica privata. Il consigliere: Amministrazione inadempiente ... catanzaroinforma.it Catanzaro in crisi di risultati, Aquilani studia il tridente della svoltaIl Catanzaro attraversa un nuovo momento complicato della stagione. Dopo una fase centrale di campionato in netta ripresa, i giallorossi sembrano essere nuovamente entrati in crisi: la sconfitta ... tuttomercatoweb.com