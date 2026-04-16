Castrocielo stop al traffico illecito | interrate 50 bancali di mascherine

I militari della Stazione Carabinieri di Aquino hanno sequestrato circa 50 bancali di mascherine in un’area industriale dismessa nel comune di Castrocielo. L’intervento ha impedito che i dispositivi sanitari venissero smaltiti illegalmente. L’operazione si è svolta a seguito di controlli nelle zone abbandonate della zona, dove sono stati trovati i bancali pronti per essere rimossi senza autorizzazione.

I militari della Stazione Carabinieri di Aquino hanno interrotto un’operazione di smaltimento illecito di dispositivi sanitari all’interno di un’area industriale dismessa nel comune di Castrocielo. Tre uomini, con età di 67, 35 e 58 anni, sono stati denunciati con l’accusa di concorso in violazione delle norme relative al trasporto e alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi, dopo essere stati sorpresi mentre utilizzavano un escavatore per coprire una buca contenente circa 50 bancali di mascherine FFP2 ormai fuori produzione e scadute. Il monitoraggio del territorio e il ritrovamento nel polo industriale. L’intervento delle forze dell’ordine è stato il risultato di una pianificazione mirata volta al controllo del territorio, che ha portato i militari a individuare un’area recintata situata in un ex sito produttivo di Castrocielo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castrocielo, stop al traffico illecito: interrate 50 bancali di mascherine Notizie correlate Castrocielo, scoperti a interrare 50 bancali di mascherine FFP2 scadute. Tre persone denunciateUna discarica abusiva di dispositivi sanitari nel cuore di un ex sito industriale. Il caso delle mascherine anti Covid interrate in un sito industriale a Castrocielo, tre uomini denunciatiTre persone sono state denunciate dai Carabinieri a Castrocielo (Frosinone) per violazione delle norme sul trasporto e smaltimento di rifiuti...