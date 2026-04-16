Martedì 14 aprile è stata annunciata ufficialmente la nascita di Progetto Castellamonte, una lista civica formata da Giuseppe Tomaino. La nuova formazione si presenterà alle prossime elezioni comunali di fine maggio con l’obiettivo di sfidare l’attuale sindaco in carica. La lista si compone di candidati che intendono concorrere per il governo del paese e portare avanti un progetto amministrativo diverso da quello attuale.

Giuseppe Tomaino ha ufficializzato martedì 14 aprile la nascita di Progetto Castellamonte, la lista civica che si presenterà alle elezioni amministrative di fine maggio per sfidare l’attuale sindaco Pasquale Mazza. La nuova compagine politica punta a unire figure con esperienza amministrativa a nuovi candidati, cercando di intercettare il crescente dissenso che attraversa la cittadinanza. Le dinamiche della coalizione e il ruolo di Bartoli. La configurazione politica in campo a Castellamonte sta prendendo una forma definita dopo le recenti comunicazioni ufficiali. Il gruppo guidato da Tomaino vedrà la partecipazione degli esponenti della minoranza più rappresentativa, ovvero quella legata a Per Castellamonte – Nella Falletti Sindaco.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castellamonte: nasce Progetto Tomaino per sfidare il sindaco Mazza

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