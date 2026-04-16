Un sistema di sorveglianza segreta messo in atto dai carabinieri di Forlì, volto a controllare le operazioni di un soccorritore locale, ha evidenziato problemi tecnici e procedurali. Questi guasti si sono verificati in un episodio che ha portato alla morte di un individuo il 25 novembre 2025. La vicenda si sta sviluppando nel contesto di indagini ufficiali che cercano di chiarire le cause e le responsabilità relative all’incidente.

Un complesso sistema di sorveglianza occulta, orchestrato dai carabinieri di Forlì per monitorare le attività del soccorritore Luca Spada, ha rivelato una serie di criticità tecniche e procedurali legate a un decesso avvenuto il 25 novembre 2025. L’indagine, che ha coinvolto pedinamenti continui e l’installazione di dispositivi tecnologici avanzati all’interno di un’ambulanza della Croce Rossa, mira a ricostruire la dinamica della morte di Deanna Mambelli, di 85 anni, ipotizzata come conseguenza di una somministrazione di aria tramite catetere venoso. Il fallimento tecnologico nel cuore dell’indagine. L’operazione di controllo, estremamente delicata per la necessità di agire senza destare sospetti nell’operatore sotto osservazione, si è scontrata con un imprevisto tecnico proprio nel momento cruciale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Mambelli: il guasto tecnico che ha bloccato i carabinieri

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