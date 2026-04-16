La polizia dello stato di Victoria, in Australia, ha avviato un’indagine ufficiale riguardo a Katy Perry dopo che l’attrice Ruby Rose ha accusato di aver subito un’aggressione sessuale. Il manager di Rose ha riferito alcuni dettagli su quanto visto e non visto durante gli eventi contestati. La cantante non è stata ancora formalmente iscritta nel registro degli indagati, mentre l’indagine prosegue per chiarire i fatti.

La polizia dello stato di Victoria, in Australia, ha aperto un’indagine formale su Katy Perry in seguito alle accuse di aggressione sessuale avanzate pubblicamente dall’attrice Ruby Rose. L’episodio contestato risalirebbe al 2010, quando entrambe le celebrità si trovavano presso il nightclub Spice Market di Melbourne, ormai chiuso. Un portavoce della Victoria Police ha confermato via email che i detective del Melbourne Sexual Offences and Child Abuse Investigation Team stanno investigando su una presunta aggressione sessuale storica avvenuta a Melbourne nel 2010. Secondo le autorità, l’incidente si sarebbe verificato in un locale autorizzato nel distretto centrale degli affari di Melbourne.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Caso Katy Perry–Ruby Rose: indagine aperta, il manager racconta cosa ha visto (e cosa no)

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