Caso Auxilium | 8 condanne per il falso che distrusse il basket torinese

In un procedimento giudiziario che ha coinvolto irregolarità fiscali, sono state pronunciate otto condanne relative a un fallimento avvenuto nel 2019 di una società di pallacanestro a Torino. Le sentenze hanno evidenziato pratiche di gestione fraudolenta che hanno contribuito al dissesto economico dell’ente sportivo. L’indagine ha fatto luce su un sistema di frode che ha avuto ripercussioni sulla realtà sportiva locale.

Le sentenze emesse per le irregolarità fiscali che hanno portato al fallimento della società di pallacanestro torinese nel 2019 hanno messo in luce un sistema di gestione fraudolenta. Un’operazione complessa, definita dal magistrato come una vasta attività illecita condotta con modalità professionali e senza scrupoli, mirava a garantire la sopravvivenza dell’Auxilium spa attraverso compensazioni indebite per un totale di 1,5 milioni di euro. Il meccanismo dietro il collasso del basket torinese. Il tentativo di mantenere la squadra storica nel massimo campionato maschile di pallacanestro si è trasformato in un caso giudiziario che ha otto condanne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Auxilium: 8 condanne per il falso che distrusse il basket torinese Notizie correlate Caso Astori, emergono nuovi dettagli dalle motivazioni: il certificato falso e le condanne dei mediciCalciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci... Basket, la verità sul crac dell'Auxilium (indebite compensazioni per 1,5 milioni di euro): “Attività illecita senza scrupoli”Era una “vasta attività illecita, condotta senza scrupoli e con modalità professionali”, quella messa in campo fino al 2019 per cercare di far...