Caserma Pepe crolla un solaio e un gruppo di operai precipita da un' altezza di 5 metri | 4 feriti 5 evacuati

Quattro operai sono rimasti feriti e cinque persone sono state evacuate dopo che un solaio è crollato poco prima delle 11 di oggi nell’ex caserma Pepe, situata in Riviera San, a Lido di Venezia. Il crollo ha fatto precipitare un gruppo di lavoratori da un’altezza di circa cinque metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare la situazione.

LIDO DI VENEZIA - Il crollo di un solaio ha fatto precipitare un gruppo di operai poco prima delle 11 di oggi, giovedì 16 aprile, all’ex caserma Pepe, in Riviera San Nicolò al Lido di Venezia. Il primo bilancio dell'incidente sul lavoro è di 4 feriti, mentre 5 lavoratori sono stati evacuati dalla struttura dismessa in fase di riqualificazione. I soccorsi Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Venezia Lido dei vigili del fuoco con il supporto dell’Autopompa lagunare dalla sede di Dorsoduro. I vigili del fuoco hanno soccorso i quattro operai precipitati al piano terra da un’altezza di circa 5 metri: gli stessi sono stati stabilizzati e affidati al personale sanitario del Suem 118.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Caserma Pepe, crolla un solaio e un gruppo di operai precipita da un'altezza di 5 metri: 4 feriti, 5 evacuati Notizie correlate Crolla un solaio all'ex caserma Pepe, gruppo di operai precipita da un'altezza di 5 metri: 4 feriti, 5 evacuatiLIDO DI VENEZIA - Il crollo di un solaio ha fatto precipitare un gruppo di operai poco prima delle 11 di oggi, giovedì 16 aprile, all’ex caserma... Crolla un solaio, gruppo di operai precipita da un'altezza di 5 metri: 4 feriti, 5 evacuatiLIDO DI VENEZIA - Il crollo di un solaio ha fatto precipitare un gruppo di operai poco prima delle 11 di oggi, giovedì 16 aprile, in Riviera San... Panoramica sull’argomento Si parla di: Venezia città campus, la Regione pronta a investire 30 milioni. Caserma Pepe, crolla un solaio e un gruppo di operai precipita da un'altezza di 5 metri: 4 feriti, 5 evacuatiLIDO DI VENEZIA - Il crollo di un solaio ha fatto precipitare un gruppo di operai poco prima delle 11 di oggi, giovedì 16 aprile, all’ex caserma Pepe, in Riviera ... ilgazzettino.it Caserma Pepe al Lido di Venezia diventerà residenza studentescaIl Ministero dell'Università e della Ricerca finanzia, per un importo di 26,9 milioni, il progetto dell'Università Ca' Foscari Venezia per la costruzione di una residenza studentesca nell'ex 'caserma ... ansa.it