Carcere buoni pasto non erogati da oltre un anno | cresce il malcontento tra gli agenti
Gli agenti della Polizia Penitenziaria nel carcere di Santa Maria Capua Vetere non ricevono i buoni pasto da più di un anno. La mancanza di questa prestazione alimenta un crescente malcontento tra il personale, che si trova a dover affrontare quotidianamente questa criticità senza alcun rifornimento ufficiale. La situazione si protrae da tempo e coinvolge direttamente le condizioni di lavoro degli agenti.
Una situazione di forte disagio si registra tra gli agenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove da oltre un anno non vengono erogati i buoni pasto spettanti al personale.Nonostante il recente insediamento di una nuova ditta incaricata della.🔗 Leggi su Casertanews.it
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