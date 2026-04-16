L'ex allenatore ha espresso la sua opinione riguardo ai possibili candidati alla guida della nazionale italiana, indicando in due tecnici di spicco i principali nomi in corsa. Ha inoltre menzionato che uno dei due tecnici avrebbe un vantaggio se fosse già conosciuto dal nuovo ruolo. La discussione si concentra sulle figure di rilievo nel calcio italiano e sulla loro eventuale candidatura per la panchina della nazionale.

Capello: “Conte e Allegri grandi candidati per l’Italia. Il tecnico del Napoli lo conosce già? Per lui sarebbe un punto a favore” Per Fabio Capello, i nomi di Antonio Conte e Massimiliano Allegri restano di altissimo livello anche in ottica Nazionale. L’ex tecnico, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha valutato entrambi come profili credibili per la panchina azzurra, pur sottolineando quanto il ruolo di commissario tecnico richieda competenze e sensibilità diverse rispetto al lavoro quotidiano in un club. Nel ragionamento di Capello, Conte partirebbe con un vantaggio preciso: conosce già l’ambiente azzurro e sa bene cosa significhi guidare la Nazionale.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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