Canoa Polo Ferrara brilla alla Coppa Italia | piazzamento per una delle squadre più giovani

Una delle squadre più giovani del Canoa Club Ferrara ha preso parte alla Coppa Italia di Canoa Polo, disputata a Numana. L'evento ha coinvolto 27 squadre provenienti da diverse parti d’Italia e rappresenta il primo importante appuntamento della stagione nazionale. La partecipazione del team ferrarese ha attirato l’attenzione, offrendo segnali positivi per il futuro della squadra.

Ottimi segnali per il futuro arrivano dalla partecipazione del Canoa Club Ferrara sezione polo alla Coppa Italia disputata a Numana (Ancona), primo grande appuntamento della stagione nazionale che ha visto al via ben 27 squadre da tutta Italia.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayLa.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Canoa polo, la Polisportiva Canottieri Catania U21 trionfa in Coppa ItaliaIl primo trofeo della stagione 2026 di canoa polo lo vince la Polisportiva Canottieri Catania. Canoa Club Ferrara polo tra i migliori d'Europa: quinto posto all'Internazionale di BolognaTra le protagoniste dell’edizione di quest’anno si è messa in luce la formazione di Serie A1 del Canoa Club Ferrara sezione Polo, pronta a misurarsi... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Canoa Polo, Ferrara brilla alla Coppa Italia: piazzamento per una delle squadre più giovani. Canoa Polo, Ferrara brilla alla Coppa Italia: piazzamento per una delle squadre più giovaniOttimi segnali per il futuro arrivano dalla partecipazione del Canoa Club Ferrara sezione polo alla Coppa Italia disputata a Numana (Ancona), primo grande appuntamento della stagione nazionale che ha ... today.it Canoa polo, due giornate a Numana per la Coppa Italia: la Pro Scogli Chiavari si aggiudica il trofeoNumana - La Canoa polo torna a far palare di sé: grande successo di pubblico e ampia partecipazione dei club per il primo appuntamento stagionale del calendario nazionale, organizzato nelle Marche ... corriereadriatico.it