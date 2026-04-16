Campo Largo la sfida delle primarie | Conte cerca l’unione

A Roma, durante la presentazione del volume intitolato Una nuova primavera, Giuseppe Conte ha utilizzato l’occasione per rafforzare l’immagine di un fronte unito tra le forze del campo largo in vista delle prossime primarie. La manifestazione ha attirato diverse figure politiche e rappresentanti di partiti, creando un momento di confronto pubblico. In questo contesto, Conte ha ribadito l’obiettivo di unire le diverse anime del campo largo per le sfide future.

A Roma, la presentazione del volume intitolato Una nuova primavera ha offerto a Giuseppe Conte il palcoscenico per consolidare l’immagine di un fronte unito tra le forze del campo largo. Seduto accanto a Elly Schlein e Nicola Fratoianni, insieme ad Angelo Bonelli e una vasta delegazione di parlamentari, l’ex premier ha affrontato il tema delle consultazioni preliminari, cercando di trasformare quella che molti vedono come una potenziale frattura in un momento di coesione strategica. La strategia del progetto comune contro il rischio di divisione. Il fulcro del discorso di Conte si è concentrato sulla gestione delle primarie, un tema che genera ancora forti esitazioni tra i partner della coalizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campo Largo, la sfida delle primarie: Conte cerca l’unione Notizie correlate Conte sfida Meloni: piano per un campo largo con primarie apertePresso il Tempio di Adriano, in occasione del lancio del suo nuovo volume intitolato Una nuova primavera, la data del 14 aprile segna un punto di... Sondaggi politici, il campo largo in cerca di un leader: alle primarie Conte favorito su Schlein La fiducia in Giorgia Meloni resta bassa, ma dall’altra parte nel campo largo continua a regnare la confusione e a mancare un leader. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Campo Largo, la sfida dei silenti: come costruire l’alternativa al governo Meloni; La sfida del Biffoter: Il campo largo vince. I retroscena dell’accordo: sue scelte con equilibrio; Campo largo o campo minato? La sfida del PD e di Pizzutelli per il 2027; Il campo largo pronto alla sfida, i Giovani Liberaldemocratici a La Vardera e Sodano: Serve discontinuità. Crotone al bivio, la sfida tra l’uscente Voce e la proposta del campo largo Trocino. Incognita terza viaIl quadro si delinea verso due direzioni. Mentre la città cerca risposte su bonifica, ambiente e rilancio infrastrutturale ... corrieredellacalabria.it Sondaggi politici, alle primarie del campo largo Conte resta favorito su SchleinI sondaggi confermano che Giuseppe Conte è favorito su Elly Schlein in caso di primarie del campo progressista. lanotiziagiornale.it LaPresse. . L'appello di Nicola Fratoianni all'unità del campo largo. Il leader di Sinistra Italiana interviene a Roma e punzecchia il Governo. Scopri nel video la sua ironica solidarietà a Giorgia Meloni sul caso Trump. Segui LaPresse.it #Fratoianni #Conte #Mel - facebook.com facebook Sondaggio: Schlein avanti, Conte rincorre, il campo largo sfiora il sorpasso x.com