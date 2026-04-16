Il centrosinistra si prepara a definire le alleanze in vista delle prossime consultazioni, ma la formazione del campo largo si scontra con le prime resistenze. A pochi giorni dall’annuncio, alcuni esponenti dei partiti coinvolti hanno espresso dissenso, rallentando i negoziati e creando tensioni tra le forze politiche. La situazione si sviluppa mentre i rappresentanti si incontrano per discutere le strategie comuni, ma gli ostacoli già si manifestano con chiarezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Ad Avellino il campo largo del centrosinistra si incrina prima ancora di prendere forma. Il movimento Controvento rompe gli indugi e si sfila dal percorso avviato dal Partito Democratico, segnando una frattura politica che rischia di pesare sull’intera costruzione della coalizione. La posizione è netta: nessuna partecipazione a un tavolo che, secondo il movimento, nasce su basi sbagliate e con un perimetro già definito dai partiti. Controvento chiude anche alla prospettiva di un’alleanza che includa riferimenti politici ritenuti incompatibili, in particolare l’area riconducibile a Marco Santo Alaia. “Noi non ci saremo”, è il messaggio politico, accompagnato dalla critica a un metodo che esclude il protagonismo civico e non mette al centro contenuti e discontinuità amministrativa.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campo largo a “pezzi”, il Pd convoca gli alleati: primi no

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