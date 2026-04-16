Campitelli compie 70 anni | l’eredità del presidente del Teramo

Oggi si celebra il settantesimo compleanno di Campitelli, figura nota nel mondo dell’imprenditoria e dello sport. Tra il 2008 e il 2019, ha ricoperto il ruolo di presidente del Teramo Calcio, contribuendo alla gestione della squadra durante questi anni. La sua carriera si è articolata tra impegno imprenditoriale e sportivo, lasciando un segno nel panorama locale. Questa ricorrenza segna un importante momento personale per lui.

Il settant?? compleanno di Campitelli segna un traguardo personale per l’imprenditore che ha guidato il Teramo Calcio tra il 2008 e il 2019. La ricorrenza, avvenuta questo giovedì 16 aprile 2026, riporta alla memoria un decennio di gestione sportiva caratterizzato da una leadership solitaria e decisioni economiche dirette. L’eredità di una gestione decennale tra sport e finanza locale. Il percorso del presidente nel mondo calcistico è iniziato con la sfida della Promozione, culminata con la risalita fino alla Lega Pro. Durante l’arco temporale che va dal 2008 al 2019, la conduzione della squadra è stata strettamente legata alla figura di Cimini, che ha operato al fianco di Campitelli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campitelli compie 70 anni: l’eredità del presidente del Teramo Notizie correlate Maria Teresa del Lussemburgo compie 70 anniMaria Teresa del Lussemburgo compie 70 anni il 22 marzo e la sua resta una delle storie più singolari tra le consorti europee. Molisano, il “Padre del Folklore” compie 70 anni: un mito viventeIl settant ?? compleanno di Michele Castrilli segna un momento di profonda riflessione per la comunità di Carpinone e per l’intero del folklore...