Calciomercato Juve LIVE | il Milan torna su Vlahovic Mouzakitis nome nuovo

Sul fronte del calciomercato, il Milan ha manifestato nuovamente interesse per Vlahovic, mentre un nuovo nome, Mouzakitis, è entrato nelle trattative. La Juventus resta al centro delle trattative, con aggiornamenti continui su incontri e accordi. Seguite con noi tutte le novità in tempo reale, tra indiscrezioni e sviluppi ufficiali, per rimanere aggiornati sulle mosse di mercato delle principali squadre italiane.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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