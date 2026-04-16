Cabrini ricorda Aston Villa Juve del 1983 | Giocammo alla pari contro i campioni d’Europa e vincemmo nel finale Poi rievoca Paolo Rossi

Cabrini ha rivissuto l'incontro tra Aston Villa e Juventus del 1983, sottolineando come i bianconeri abbiano disputato una partita alla pari contro i campioni d’Europa, conquistando la vittoria nel finale. In seguito, ha ricordato anche il gol di Paolo Rossi in quella stessa partita. La memoria dell’ex calciatore si è concentrata su quei momenti, offrendo un resoconto di quegli eventi sportivi.

di Angelo Ciarletta Cabrini ricorda Aston Villa Juve del 1983 e fa tornare alla memoria anche il gol di Paolo Rossi in quel match. Vediamo il racconto dell’ex bianconero. Stasera il Bologna è chiamato a una difficile impresa: rovesciare il 3-1 incassato dall’Aston Villa al Dall’Ara e farlo in Inghilterra. Antonio Cabrini partecipò da protagonista all’impresa della Juve su quel campo nel 1983, quando vinse 2-1 contro la squadra che aveva vinto la Coppa dei Campioni l’anno prima. Ex terzino anche rossoblù, il campione del mondo 1982 è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. COSA RICORDA DI ASTON VILLA-JUVE 1-2 «Il mio cross a Rossi e il nostro vantaggio dopo un minuto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cabrini ricorda Aston Villa Juve del 1983: «Giocammo alla pari contro i campioni d’Europa e vincemmo nel finale». Poi rievoca Paolo Rossi Notizie correlate Europa League, Bologna Aston Villa: le probabili formazioni. Italiano se la gioca alla pariBologna, 9 aprile 2026 – C’è un viaggio nel sogno (e nella gavetta) lungo dieci anni nel destino di chi ha iniziato a masticare i rudimenti della... Roma Juve 3-3: siamo pronti allo sprint finale, anche grazie… alla panchina! | La Juve a freddo – VIDEO di Paolo RossiTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Cabrini: Bologna credici! Castro, Rowe, Berna superatevi. Nazionale? Ripartiamo dai vivai; Cabrini | Bologna credici! Castro Rowe Berna superatevi Nazionale? Ripartiamo dai vivai. Cabrini: Aston Villa-Bologna, i felsinei devono crederci. Servirà la partita perfettaIntervistato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Cabrini, ex terzino di Juventus e Bologna tra le altre, si sofferma sul match di ritorno dei quarti di finale di Europa League che ... tuttojuve.com Cabrini: Bologna, giocatela senza pensare al peggio. Servirà la partita perfettaMissione (quasi) impossibile per il Bologna. Questa sera la squadra di Vincenzo Italiano sfiderà l'Aston Villa nel ritorno dei quarti di finale. tuttomercatoweb.com Cabrini ricorda Aston Villa Juve del 1983 Le sue parole - facebook.com facebook Verso #JuveBologna I convocati di Italiano per l'Aston Villa x.com