Cabrini | Bologna credici! Castro Rowe Berna superatevi Nazionale? Ripartiamo dai vivai

Il campione del mondo che nel 1983 vinse contro l'Aston Villa al Villa Park con la Juventus è stato ricordato in un intervento recente. L’allenatore di Bologna ha invitato i giocatori a credere nelle proprie capacità e ha sottolineato l’importanza di superare i propri limiti, citando alcuni giovani talenti come Castro, Rowe e Berna. Ha anche rimarcato la necessità di ripartire dai settori giovanili per rafforzare la nazionale italiana.

Cross teso da sinistra e colpo di testa in anticipo sul primo palo di Pablito. Un classico. Un’impresa, una delle tante. Antonio Cabrini, mito bianconero, chiuse la carriera a Bologna. E con la sua Juventus sbancò il Villa Park: 1-2, era il 1983. Unica squadra italiana a riuscirci. Contro l'Aston Villa quella sera c’erano sei italiani campioni del mondo e l’estro di Platini e Boniek. Cabrini, insomma, sa come si fa. Ed è il momento di raccontarlo a quella fetta di cuore rossoblù. “Crederci” è il messaggio del grande ex. Villa Park, 1983. Cosa ricorda di quella partita? “Il mio cross a Rossi e il nostro vantaggio dopo un minuto.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cabrini: "Bologna credici! Castro, Rowe, Berna superatevi. Nazionale? Ripartiamo dai vivai" Notizie correlate Berna, Rowe e Castro: quelli della notte: quante frecce per il Bologna per sognare un’impresa in EuropaBologna, 8 parile 2026 – Da Bernardeschi a Castro, da Cambiaghi a Rowe, da un Orsolini in cerca di se stesso, fino agli assistman Miranda e Zortea:... Berna, Castro e Rowe. Ecco il tridente che scaldaPobega o Moro? Joao Mario a destra, con Lykogiannis a sinistra, o il greco a partita in corso insistendo su Zortea a destra? Questi gli ultimi dubbi...