Bullismo a scuola la Spagna vara un protocollo unico contro i deepfake e le violenze con l’IA

Il Ministero dell’Istruzione in Spagna ha approvato un nuovo protocollo contro il bullismo nelle scuole, che sarà gestito dall’Osservatorio statale per la convivenza scolastica. La misura mira a standardizzare le procedure di intervento in tutte le comunità autonome, creando un approccio uniforme per affrontare i casi di violenza e di utilizzo di deepfake e intelligenza artificiale tra gli studenti. La decisione arriva in un momento di crescente attenzione ai rischi digitali nelle scuole.

Il Ministero dell’Istruzione spagnolo ha portato all’approvazione dell’Osservatorio statale per la convivenza scolastica un protocollo contro il bullismo che per la prima volta uniforma le procedure di intervento in tutte le comunità autonome. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Pistoia: protocollo sicurezza contro le violenze ai mediciIl patto di cura tra medico e paziente si sta sgretolando sotto il peso di un aumento preoccupante degli episodi di aggressione contro il personale... Hollywood contro l’IA: Deepfake realistici minacciano copyright e immagine degli attori. La sfida legale è aperta.Hollywood nel Mirino dell’IA: La Sfida dei Deepfake e la Battaglia per il Copyright La rivoluzione dell’intelligenza artificiale generativa ha acceso... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La scuola ferma i bulli: dalle regioni le ricette che funzionano, il 16 aprile la vetrina nazionale delle buone pratiche; LA SCUOLA FERMA I BULLI – Esempi di buone pratiche educative Ministero dell’istruzione e del merito -16 aprile 2026. Evento in diretta streaming, ore 11.00-12.00; Abusi e bullismo. Sant’Ambrogio scuola sicura; Scuola, al Fermi di Policoro le buone pratiche contro il bullismo. La scuola insegna alla scuola: Valditara premia 20 ricette contro il bullismoDomani al Ministero dell’Istruzione e del Merito la giornata La scuola ferma i bulli. Saranno presentati i 20 progetti più brillanti selezionati tra 400 buone pratiche nazionali. Il Ministro: Saran ... orizzontescuola.it La scuola ferma i bulli: Valditara presenta le eccellenze educativeIl Ministero dell’Istruzione presenta le migliori pratiche contro il bullismo. Un evento in streaming con il Ministro Valditara, delegazioni da tutta Italia e testimonial d’eccezione ... skuola.net Bullismo Contro - facebook.com facebook L’IIS “Fermi” di Policoro, in provincia di Matera, selezionato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’evento nazionale sulle buone pratiche contro bullismo e cyberbullismo, in programma il 16 aprile x.com