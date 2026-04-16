Buffon torna sull’eliminazione dell’Italia | Opportunità per ripartire e crescere senza scorciatoie Noi italiani i migliori a far gruppo nelle difficoltà!

Poche settimane dopo aver lasciato il ruolo di capo delegazione della nazionale, l’ex portiere di Juventus e altre squadre ha commentato l’eliminazione dell’Italia, affermando che si tratta di un’opportunità per ripartire e crescere senza cercare scorciatoie. Ha inoltre sottolineato come gli italiani siano bravi a unirsi nei momenti difficili. La sua dichiarazione segue le recenti dimissioni e si concentra sull’importanza di affrontare le sfide in modo collettivo.

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