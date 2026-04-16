Venerdì 17 aprile 2026 alle 19:00 si gioca la partita tra Brondby e Sonderjyske. Le due squadre si trovano rispettivamente all'ultimo e al penultimo posto in classifica nel campionato Mesterskabsspil, il torneo che comprende le sei migliori squadre della stagione. La sfida si svolge in un momento di particolare difficoltà per entrambe, con le posizioni di classifica che riflettono le loro recenti performance.

Brondby e Sonderjyske sono rispettivamente all’ultimo e al penultimo posto in classifica, ovviamente con riferimento al Mesterskabsspil, il girone delle sei migliori. I padroni di casa hanno tre punti in meno e ne hanno fatto uno solo nelle ultime quattro giornate, paradossalmente in casa della capolista Aarhus GF, mentre gli ospiti nello stesso periodo ne. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Brondby-Sonderjyske (venerdì 17 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

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