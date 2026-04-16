Bonus alluvione Calabria Sicilia e Sardegna | come richiedere gli aiuti Inps

L'Inps ha reso disponibili le istruzioni ufficiali per richiedere i bonus destinati alle aree colpite da alluvioni in Calabria, Sicilia e Sardegna. Le procedure riguardano gli ammortizzatori sociali e si riferiscono agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026. Le indicazioni sono state pubblicate recentemente e forniscono dettagli sui requisiti e sulle modalità di presentazione delle domande.

L’Inps ha pubblicato le istruzioni operative per richiedere gli ammortizzatori sociali destinati ai territori colpiti dagli eventi meteorologici estremi che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno investito Calabria, Sardegna e Sicilia. Il messaggio n.1272 del 14 aprile definisce le modalità per l’integrazione salariale unica e l’indennità una tantum, come previsto dal decreto-legge numero 25 del 2026 per fronteggiare gli episodi emergenziali. Si tratta di interventi che mirano a tutelare i datori di lavoro del settore privato che sono stati costretti a sospendere le attività, ma anche i lavoratori, impossibilitati a recarsi al lavoro a causa delle gravi conseguenze del passaggio del ciclone Harry e di altri eventi estremi, come la frana di Niscemi, che hanno colpito le regioni.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus alluvione Calabria, Sicilia e Sardegna: come richiedere gli aiuti Inps Notizie correlate Leggi anche: Sicilia, Meloni incontra gli sfollati: "Per Niscemi 150 milioni". Aiuti anche a Sardegna e Calabria Leggi anche: Don Pedro di Borbone invia aiuti concreti a Sicilia, Calabria e Sardegna dopo il passaggio del ciclone Harry Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Alluvione, Arriva l’ammortizzatore sociale unico; Bonus alluvione e cassa integrazione: via alle domande Inps per Calabria, Sardegna e Sicilia. Alluvione, Arriva l’ammortizzatore sociale unicoVia libera dell’Inps alla presentazione delle domande per l’«ammortizzatore sociale unico» per i lavoratori dipendenti colpiti dagli eventi alluvionali nei territori di Calabria, Sicilia e Sardegna lo ... msn.com Previsioni meteo, rischio alluvioni in Sicilia e CalabriaAvviso di forte maltempo in arrivo da stasera sulla Sicilia e poi Calabria. Precipitazioni intense con grossi quantitativi di pioggia in poche ore e quindi con il rischio di alluvioni lampo. La ... affaritaliani.it Domani, 11 aprile, i volontari della Protezione Civile di Concordia saranno alla scuola secondaria "Barbato Zannoni" per una mattinata con gli studenti delle classi seconde. Dimostrazioni pratiche su alluvione e terremoto, montaggio della tenda pneumatica e - facebook.com facebook