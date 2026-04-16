BMW Open | Darderi crolla sotto pressione e Kopriva lo elimina

Nel torneo BMW Open by Bitpanda, il giocatore testa di serie numero 6 è stato eliminato da Kopriva a Monaco di Baviera. Darderi, che aveva raggiunto questa fase, ha subito una sconfitta dopo aver ceduto sotto pressione. La partita si è conclusa con la vittoria di Kopriva, che ha eliminato il suo avversario nel corso del match. La competizione prosegue con altre sfide in programma.

L’avventura di Darderi nel BMW Open by Bitpanda si è conclusa bruscamente a Monaco di Baviera, dove il testa di serie numero 6 è stato eliminato da Kopriva. Il ceco, dopo aver ceduto il primo set per 2-6, ha saputo ribaltare l’inerzia della sfida vincendo i due parziali successivi con punteggi di 6-4 e 6-1, privando l’azzurro della possibilità di affrontare Cobolli nei quarti di finale. L’instabilità tattica e mentale che ha condizionato l’azzurro. La prestazione di Darderi è stata caratterizzata da una marcata discontinuità, sia sotto il profilo tecnico che psicologico. Nella fase iniziale del match, nonostante un vantaggio ottenuto grazie a quattro giochi consecutivi che hanno portato il punteggio sul 1-0, l’atleta nato a Villa Gesell ha mostrato evidenti fragilità nel colpo di fondo, in particolare con il rovescio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BMW Open: Darderi crolla sotto pressione e Kopriva lo elimina Notizie correlate Atp Buenos Aires, Berrettini si ferma agli ottavi: Kopriva lo elimina in due setSi chiude agli ottavi di finale il cammino di Matteo Berrettini all’Atp di Buenos Aires. Leggi anche: Luciano Darderi, impresa spettacolo! Elimina Khachanov dagli Australian Open e va agli ottavi Contenuti di approfondimento Si parla di: ATP Monaco 2026: Cobolli ok, Darderi ko. ATP Monaco: Kopriva nega i quarti a Darderi e raggiunge CobolliTennis - ATP | Niente derby con Cobolli per Darderi. Sarà Kopriva a sfidare Flavio nei quarti di finale dopo aver rimontato Luciano ... ubitennis.com Monaco sorride a metà: Cobolli ai quarti, battuto Bergs in due set. Rimonta amara per DarderiFlavio Cobolli si qualifica per i quarti di finale del Bmw Open, torneo Atp 500 in corso sui campi in terra rossa dell’Iphitos Tennis Club di Monaco di Baviera, in Germania. gazzettadelsud.it