Blocco bus domani | sciopero Addabus paralizza Milano e province

Da ameve.eu 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani mattina a Milano e nelle aree limitrofe si fermeranno i mezzi pubblici gestiti da Addabus a causa di uno sciopero di quattro ore. La protesta coinvolge il servizio di trasporto pubblico locale, causando un'interruzione nelle corse previste tra la città e le province vicine. La manifestazione avverrà venerdì 17 aprile e riguarderà esclusivamente i mezzi della società interessata.

Il pendolarismo tra Milano e le province limitrofe subirà una brusca interruzione nella mattinata di domani, venerdì 17 aprile, a causa di uno sciopero di quattro ore che colpirà i mezzi della società Addabus. L’agitazione sindacale, già autorizzata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, vedrà il fermo dei bus nella fascia oraria compresa tra le 8:45 e le 12:45, con l’obiettivo di dare voce alle rivendicazioni dei lavoratori del settore. Le flotte rimarranno operative regolarmente fino alle 8:44, mentre il ripristino dei servizi avverrà in modo graduale dopo le 13:00, una volta concluse le manovre tecniche necessarie per riportare i mezzi sulle rispettive linee.🔗 Leggi su Ameve.eu

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