Bimbi nel bosco Garante infanzia | Cibi processati sedentarietà e schermi fanno male ai tre fratellini

Il Garante dell'infanzia ha espresso preoccupazione riguardo alla salute di tre fratellini trovati nel bosco, evidenziando come l'uso eccessivo di schermi, la sedentarietà e il consumo di cibi processati possano influire sul loro benessere. La denuncia si concentra sui rischi legati a uno stile di vita poco attivo, che potrebbe avere conseguenze negative sulla crescita e sulla salute dei minorenni.

La Garante Infanzia Marina Terragni denuncia i rischi per minori legati alla scarsa attività fisica e all'esposizione agli schermi. Caso emblematico per l'autorità è quello della famiglia nel bosco: "I bambini rischiano di ammalarsi di quegli stessi mali che oggi siamo intenti a combattere per salvaguardare la salute di tutti i minori”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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