Bilancio via libera della giunta | 85 milioni per strade verde e Garisenda

La giunta ha approvato una variazione di bilancio per il 2026 di circa 85 milioni di euro, destinati a interventi su strade, aree verdi e alla sistemazione di via Garisenda. La manovra prevede un incremento di risorse per la manutenzione urbana e per migliorare alcuni servizi della città. La decisione arriva dopo una delibera ufficiale approvata dall’amministrazione comunale.

Via libera della giunta alla variazione di bilancio 2026 da circa 85 milioni di euro, una manovra che punta in modo deciso sugli investimenti e sulla manutenzione della città. La delibera, approvata nella seduta di ieri, entra ora nella fase consiliare: il voto è atteso dopo l’approvazione del.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Il bilancio della Giunta. Opere da 60 milioni. Spesa welfare esplosa e più sicurezza in città"Non vogliamo creare uno spot elettorale, ma offrire uno strumento di comunicazione basato su dati di fatto estratti dagli atti ufficiali dell’ente,... Bilancio della Provincia di Arezzo: oltre 80 milioni per strade e scuoleIeri è stato approvato il bilancio della Provincia di Arezzo, che prevede oltre 80 milioni di euro di investimenti nel triennio, destinati in gran... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bilancio, via libera della giunta: 85 milioni per strade, verde e Garisenda; Maire, via libera a bilancio 2025 e dividendo di 0,585 euro; TIM, via libera dell’assemblea al bilancio 2025 e al buyback da 400 milioni; Pula, via libera alla variazione di bilancio: fondi per sicurezza, sport e Nora - L'Unione Sarda.it. Bilancio, via libera della giunta: 85 milioni per strade, verde e GarisendaBen 8 milioni andranno alle manutenzioni, 3,5 milioni per rincari opere pubbliche e 1,6 milioni per la Torre Garisenda, fondi anche per il centro sportivo Biavati. Parte ora l’iter in Consiglio comuna ... bolognatoday.it Bilancio comune di Bologna, via libera della Giunta alla variazioneNella seduta di ieri la Giunta ha approvato una Variazione di Bilancio da circa 85 milioni di euro di cui gran parte, circa 50 milioni, riguardano applicazioni di avanzi vincolati da trasferimenti con ... sassuolo2000.it Dalla piattaforma ProCiv agli interventi di bilancio: sostegni economici e nuovi investimenti per affrontare l’emergenza causata dal maltempo - facebook.com facebook Sale a 9 il bilancio dei morti nella sparatoria in una scuola in Turchia. Arrestato il padre dello studente killer, è un agente di polizia. Ieri un episodio simile in una scuola superiore #ANSA x.com