Biancani l’alchimista del suono | Io in studio con Dalla Vasco Mina e Battiato

Maurizio Biancani, noto come un esperto nel settore del suono, ha condiviso alcuni dettagli sulla lavorazione dell’album Bollicine. Ricorda che il processo di registrazione è stato caratterizzato da un equilibrio tra momenti di leggerezza e di profondità, senza specificare le modalità o le persone coinvolte. Biancani ha collaborato in studio con artisti di fama, tra cui Dalla, Vasco, Mina e Battiato, ma senza fornire ulteriori particolari sui ruoli o sui risultati delle sessioni.

La lavorazione di Bollicine fu, come racconta Maurizio Biancani, un continuo equilibrio tra leggerezza e profondità. Vasco arrivava in studio con idee ancora grezze, annotate quasi come pagine di un diario di strada. Il lavoro, dietro al mixer, era quello di trasformarle in qualcosa di universale, senza però smussarne la rabbia originaria. Non si trattava solo della sua vita: dentro quelle canzoni c’era anche “la nostra, la vita di tutti quelli che sognavano di notte”, cercando di dare forma a qualcosa che potesse durare oltre una semplice moda. Quello di Bollicine, il best seller di Vasco Rossi, è uno dei passaggi chiave nella storia di...🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Biancani, l’alchimista del suono: «Io, in studio con Dalla, Vasco, Mina e Battiato Notizie correlate Maurizio Biancani presenta “L’alchimista del suono” alla libreria BirdlandVenerdì 17 aprile alle ore 18:00, Maurizio Biancani presenterà a Milano il libro “L’Alchimista del suono. L’uomo che ha dato voce a Vasco e Dalla, Maurizio Biancani presenta la sua autobiografiaVenerdì 27 marzo alle ore 18:00, Maurizio Biancani presenterà a Modena il libro "L’Alchimista del Suono. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: MAURIZIO BIANCANI il 17 aprile alla Libreria Birdland di Milano presenta L’Alchimista del suono. Cinquant’anni di musica al mixer; Continuano gli appuntamenti di STEFANO SENARDI | MEI - Meeting Degli Indipendenti - MEI; Napoli capitale della quantistica dal 14 al 17 aprile: Città della Scienza ospita il 3° congresso nazionale di NQSTI; IMG LICENSING NOMINATA AGENZIA GLOBALE ESCLUSIVA PER IL PROGRAMMA LICENSING DELLA LOUIS VUITTON 38ª AMERICA’S CUP, NAPOLI 2027. Biancani, l’alchimista del suono: «Io, in studio con Dalla, Vasco, Mina e BattiatoLa lavorazione di Bollicine fu, come racconta Maurizio Biancani, un continuo equilibrio tra leggerezza e profondità. Vasco arrivava in studio con idee ancora grezze, annotate quasi come pagine di un d ... panorama.it Maurizio Biancani presenta a Milano il libro L’Alchimista del suono presso la Libreria BirdlandMaurizio Biancani presenterà a Milano il 17 aprile il libro L’Alchimista del suono. Cinquant’anni di musica al mixer presso la Libreria Birdland. corrierenazionale.it Biancani: «I Comuni e le istituzioni culturali non possono continuare ad essere i bancomat del Governo» - facebook.com facebook