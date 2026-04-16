A circa un mese dai fatti, si registrano nuovi sviluppi riguardo alla rapina avvenuta a marzo scorso ai danni di un ragazzo di 15 anni nel viale Mellusi di Benevento. La procura ha disposto un incidente probatorio per approfondire quanto accaduto. La vicenda riguarda un episodio di criminalità che ha coinvolto un minorenne e che ora viene esaminato attraverso questa procedura giudiziaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto A distanza di circa un mese dai fatti, emergono nuovi sviluppi sull’episodio di rapina ai danni di un 15enne avvenuto a marzo scorso a Benevento. La Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha disposto un incidente probatorio nell’ambito del procedimento che coinvolge due giovanissimi di Benevento. Il provvedimento, richiesto dal pubblico ministero, si rende necessario per acquisire in maniera anticipata e protetta le dichiarazioni della vittima e degli altri soggetti coinvolti, garantendone la piena utilizzabilità nel prosieguo dell’iter giudiziario. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il minorenne sarebbe stato avvicinato lungo viale Mellusi da due ragazzi che, con atteggiamento minaccioso, gli avrebbero sottratto il telefono cellulare e una somma di denaro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, rapina a un 15enne al viale Mellusi: disposto incidente probatorio

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