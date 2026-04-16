Bayern-Real follia Vincic | Camavinga espulso e i Blancos gridano allo scippo

Durante la partita tra Bayern e Real Madrid, l'arbitro Slavko Vincic ha deciso di espellere un giocatore del team spagnolo, suscitando le proteste dei Blancos. L'episodio si è verificato in pochi minuti, creando tensione tra le due squadre e portando a proteste veementi da parte dei giocatori e dello staff del Real Madrid. La decisione arbitrale ha influenzato l'andamento della partita, che si è conclusa con polemiche e discussioni.

Il furto di Monaco di Baviera si consuma in cinque minuti di follia, trasformando l’ Allianz Arena in una polveriera che l’arbitro Slavko Vincic non è riuscito a contenere. Mentre il Bayern Monaco festeggia l’approdo in finale, il Real Madrid mastica il veleno di un’eliminazione che ha il sapore dell’ingiustizia sportiva, innescata da un fischio che ha riscritto le gerarchie della Champions League. Tutto ruota attorno all’86’: Eduardo Camavinga, già ammonito, ferma Harry Kane con un contatto veniale. La dinamica è chiara: non è il fallo a condannare il francese, ma il riflesso di trattenere il pallone per impedire la ripartenza. Vincic estrae il secondo giallo per ostruzionismo, una decisione che stride con il peso specifico del match.🔗 Leggi su Serieagoal.it Notizie correlate L’espulsione di Camavinga cambia Bayern-Real: dubbi per la reazione dell’arbitro Vincic dopo il gialloL'espulsione di Camavinga nel finale di Bayern Monaco-Real Madrid cambia tutto: pesa il secondo giallo per perdita di tempo e fanno discutere i dubbi... Leggi anche: Camavinga espulso, caos in Bayern Monaco-Real Madrid. In Spagna: “Ingiustizia” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bayern Monaco-Real Madrid 4-3, pagelle e tabellino: Neuer e Lunin sbagliano, Camavinga ingenuo, Luis Diaz risolve problemi; ? Bayern-Real 3-4 | L. Diaz e Olise la chiudono! Camavinga ROSSO ?; Trionfo Bayern e psicodramma Real: bavaresi in semifinale dopo una notte di gol, rossi e veleni. Bayern-Real Madrid, moviola: scandaloso, il rosso a Camavinga fa esplodere i blancos, l’arbitro perde la testaLa prova dell’arbitro sloveno Vincic alla Fussbal Arena per il ritorno dei quarti di Champions League Bayern-Real Madrid analizzata al microscopio, la rabbia delle merengues, la moviola ... sport.virgilio.it L’espulsione di Camavinga cambia Bayern-Real: dubbi per la reazione dell’arbitro Vincic dopo il gialloL'espulsione di Camavinga nel finale di Bayern Monaco-Real Madrid cambia tutto: pesa il secondo giallo per perdita di tempo e fanno discutere i dubbi emersi ... fanpage.it Durante Bayern Monaco-Real Madrid, Vinicius si è rivolto duramente a Bellingham nel pieno della gara, lasciandosi andare a parole che non sono passate inosservate. Un episodio che racconta la pressione e la tensione vissute in campo - facebook.com facebook Arbeloa dopo Bayern-Real: "Arrabbiati e delusi. L'espulsione è incredibile" #SkySport #Arbeloa #RealMadrid #BayernReal #UCL #UCL x.com