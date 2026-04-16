Bastoni al Barcellona l’Inter così rovina i piani del Napoli | l’annuncio di Di Marzio

Un aggiornamento riguardo al mercato estivo coinvolge il difensore centrale, attualmente sotto contratto con il club di provenienza. Secondo fonti vicine alla situazione, ci sarebbero state discussioni tra le parti relative a un possibile trasferimento. La società interessata avrebbe comunicato ufficialmente l’intenzione di procedere con un’offerta, mentre il club di provenienza avrebbe preso nota delle richieste. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

Uno dei nomi da tenere d’occhio in vista del mercato estivo è sicuramente quello di Alessandro Bastoni. Il difensore dell’Inter è finito nel mirino del Barcellona, che lo ha individuato come rinforzo ideale per la propria difesa. Il clima creatosi intorno al centrale italiano potrebbe portarlo a spingere per trasferirsi in Spagna, costringendo il club nerazzurro a riscostruire un reparto difensivo che perderà anche Acerbi e de Vrij. Tra i profili valutati dall’Inter ci sarebbero però anche due obiettivi di mercato del Napoli. Entrambi i difensori, come raccontato da Gianluca Di Marzio, sarebbero però anche nel mirino del Napoli, che in estate saluterà Juan Jesus e dovrà sostituirlo con un nuovo innesto.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Bastoni al Barcellona, l’Inter così rovina i piani del Napoli: l’annuncio di Di Marzio Notizie correlate Mercato Inter, Di Marzio svela nuovi dettagli sull’interesse del Barcellona per Bastoni: ecco tutte le sue paroledi Francesco AlipertaMercato Inter, in diretta da Madrid, l’esperto di Sky Sport analizza il futuro del centrale azzurro tra sogni catalani e realtà... Ultimissime Inter LIVE: la conferenza stampa di Chivu, il Barcellona non molla Bastoni. Vieri parla così alla vigilia del derbyCalciomercato Inter, svolta nel futuro di Pavard? Le ultime dalla Francia, scenario inaspettato Bernardo Silva, piovono conferme sull’addio a zero al... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dalla Spagna: Bastoni ansioso di andare al Barcellona, spinge ad aprire ufficialmente la trattativa; Bastoni ha fretta di finalizzare il suo trasferimento al Barcellona: l’indiscrezione dalla Spagna; In Spagna sempre più convinti: pure il rosso di Cubarsì spinge Bastoni al Barcellona; Inter, l'indiscrezione sulla trattativa con il Barcellona per Bastoni: la maxi offerta dalla Spagna però potrebbe non bastare. Sky - Bastoni può andare al Barcellona: l'Inter valuta due centrali nel mirino del NapoliCi sono trattative che non si misurano soltanto in milioni. Operazioni che, prima ancora di essere economiche, diventano psicologiche. Il caso di Alessandro Bastoni è esattamente questo: una possibile ... msn.com Bastoni, decisione pesante per il Cagliari: il Barcellona accelera, il punto della GazzettaNovità importanti per Bastoni in casa Inter: intanto è arrivata una decisione pesante per Cagliari, ma occhio al Barcellona. I dettagli. spaziointer.it BREMER ALL'INTER: AFFARE SHOCK Ultim'ora: C'è di mezzo BASTONI - facebook.com facebook CdS - Bastoni-Dimarco, futuro a fine stagione. Ma sull'esterno c'è una clausola che tranquillizza l' #Inter x.com