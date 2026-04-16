Baronissi | Nasce Magno for Kids la prima giornata di screening pediatrici gratuiti per i bambini
A Baronissi si terrà la prima edizione di “Magno for Kids”, una giornata dedicata a screening pediatrici gratuiti destinata ai bambini. L’evento si svolgerà sabato 19 aprile 2026, dalle 8:30 alle 17:00, presso il Parco della Rinascita. L’iniziativa prevede controlli medici e visite specialistiche senza costi, con l’obiettivo di offrire servizi sanitari ai più piccoli della comunità.
Tempo di lettura: 2 minuti Baronissi compie un passo importante nella promozione della salute infantile con la prima edizione di “Magno for Kids”, la giornata di screening pediatrici gratuiti in programma sabato 19 aprile 2026, dalle ore 8:30 alle ore 17:00, presso il Parco della Rinascita. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Magno con il patrocinio del Comune di Baronissi, rappresenta un’opportunità unica per le famiglie di accedere a controlli specialistici gratuiti, contribuendo a diffondere la cultura della prevenzione sin dalla tenera età. Per la prima volta sul territorio, un’intera giornata sarà dedicata alla prevenzione pediatrica, con la possibilità di effettuare visite gratuite con pediatra, otorinolaringoiatra, dermatologa, nutrizionista, oculista, dentista e psicologa.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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