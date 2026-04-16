Bari vs Venezia trentacinquesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentacinquesima giornata del campionato di Serie B 20252026, si affrontano Bari e Venezia. La squadra pugliese cerca punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre i veneti sono in corsa per la promozione. La partita si svolge in Italia e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le probabili formazioni sono state annunciate, ma non sono ancora definitive.

Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I pugliesi devono tirarsi fuori dalla zona retrocessione, mentre I lagunari viaggiano a vele spiegate verso la promozione. Bari vs Venezia si giocherà sabato 18 aprile 2026 alle ore 15 presso lo stadio San Nicola BARI VS VENEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La sconfitta di Monza ha riportato i pugliesi al quart’ultimo posto, in zona playout. La salvezza diretta però è sempre alla portata, con l’Empoli sedicesimo soltanto a +16. Il rendimento casalingo della squadra di Longo è di 23 punti su 17 partite. Nonostante il pari contro l’Entella, i lagunari sono sempre al comando della classifica con tre punti di vantaggio su Frosinone e Monza, e sono imbattuti da dieci giornate.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Bari vs Venezia, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Notizie correlate Sampdoria vs Monza, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Modena vs Frosinone, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Bari-Venezia a Dionisi, al VAR Massa. È l’arbitro che annullò il gol di Odenthal a Mantova; Pronostico Bari-Venezia: 35ª Giornata Serie B 18.04.2026. Pronostico Bari vs Venezia – 18 Aprile 2026Il match di Serie B tra Bari e Venezia si giocherà il 18 Aprile 2026 alle 15:00 allo storico Stadio San Nicola. Una sfida dal peso specifico elevato per ... news-sports.it L'avversario - Bari, sabato sfida alla capolista. Venezia, attacco stellare: occhio al bomberSarà il Venezia il prossimo avversario del Bari per la 35esima giornata del campionato di Serie B 2025/26. I veneti occupano la prima posizione in classifica con 72 punti (21 vittorie, ... tuttobari.com BARI - Tutto pronto per la 9ª edizione: eventi, mostre e prove su strada nel segno della memoria e dell’innovazione facebook 9FL Week 8: Formigine, Trieste, Cagliari e Bari proveranno a rimanere imbattute.. #9FL2k26 #FIDAFGameday x.com