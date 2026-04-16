Bari dramma al settimo piano | svanisce la speranza

Nella serata di mercoledì 15 aprile, nel quartiere San Paolo di Bari, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un bambino di sette anni. Il bambino è stato trasportato in ospedale dopo un evento avvenuto al settimo piano di un edificio, ma purtroppo le sue condizioni si sono aggravate e è deceduto poco dopo. La comunità si trova ora a fronteggiare il dolore per questa perdita improvvisa.

Il dolore che ha colpito il quartiere San Paolo di Bari nella serata di mercoledì 15 aprile è diventato un vuoto incolmabile dopo il decesso di un bambino di 7 anni. Il piccolo, che era precipitato dal balcone di un’abitazione situata al settimo piano di una palazzina popolare in via Leotta, è spirato intorno alle ore 23:00 presso il Policlinico, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo dopo il trasporto d’urgenza. La dinamica del tragico evento in via Leotta. Le indagini condotte dai carabinieri mirano a ricostruire con estrema precisione la sequenza degli eventi che hanno portato alla caduta del minore. Al momento del sinistro, il bambino si trovava all’interno dell’appartamento insieme alla madre, mentre il padre risulta attualmente in stato di detenzione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, dramma al settimo piano: svanisce la speranza Notizie correlate Bari, non ce l’ha fatta il bimbo di 7 anni precipitato dal settimo piano: il dramma in pochi istantiLa tragedia nel quartiere San Paolo Non ce l’ha fatta il bambino di 7 anni precipitato ieri sera (15 aprile) dal settimo piano della sua abitazione... Leggi anche: Bari, bambino di 7 anni precipita dal balcone al settimo piano: è ricoverato in condizioni gravissime Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bari, bambino cade dal settimo piano: è gravissimo; Bari, bambino di 7 anni precipita dal balcone al settimo piano: è ricoverato in condizioni gravissime; Vola dal settimo piano, bambino di 7 anni in condizioni disperate; Bari, non ce l'ha fatta il bimbo di 7 anni precipitato dal settimo piano: il dramma in pochi istanti. Bari, bambino di 7 anni precipita dal balcone al settimo piano: è ricoverato in condizioni gravissimeDramma a Bari, nel quartiere San Paolo. Un bambino di 7 anni è caduto dall'alto da un balcone al settimo piano di una palazzina. Il piccolo ... msn.com Bari, bambino di 7 anni precipita dal settimo piano: trasportato d’urgenza in codice rossoUn bambino di 7 anni, precipitato dal balcone di un palazzo in via Leotta a Bari, è stato soccorso in arresto cardiaco e trasportato d’urgenza al Policlinico: indagini in corso. notizie.it Viola Reggio Calabria, Rugolo: "con Monopoli vittoria di carattere, ora testa al Bari" - facebook.com facebook Tragedia a Bari, bimbo di 6 anni precipita dal sesto piano al San Paolo: è in fin di vita al Policlinico - News x.com