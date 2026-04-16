Un bambino di sette anni è stato trasferito in ospedale in condizioni critiche dopo essere caduto dal settimo piano di un edificio nel quartiere San Paolo a Bari. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorsi. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto. La vittima si trova attualmente sotto osservazione nel reparto di terapia intensiva del Policlinico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma nel quartiere San Paolo. Un bambino di sette anni si trova ricoverato in condizioni gravissime al Policlinico di Bari dopo essere precipitato dal settimo piano di una palazzina nel quartiere San Paolo. L’allarme è scattato nella serata del 15 aprile, quando sono stati attivati i soccorsi in via Leotta. Intervento dei soccorsi e condizioni del piccolo. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le prime cure al bambino, successivamente trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Secondo le prime informazioni, il piccolo, affetto da autismo, sarebbe arrivato al pronto soccorso in arresto cardiaco ed è stato immediatamente intubato dai medici.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bambino precipita dal settimo piano a Bari: è in condizioni critiche

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