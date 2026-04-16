Bagni pubblici mai installati Bongiovì attacca | Spreco inaccettabile

A inizio 2022 sono stati acquistati due bagni pubblici prefabbricati, costati più di 155 mila euro, destinati a essere installati in aree pubbliche. Nonostante il tempo trascorso, i servizi non sono ancora stati messi in funzione. Un rappresentante comunale ha criticato la situazione, definendo lo stato attuale uno spreco inaccettabile. La mancata apertura dei bagni ha suscitato discussioni tra i residenti e le autorità locali.

Acquistati a inizio 2022 per oltre 155 mila euro, i due bagni pubblici prefabbricati autopulenti e accessibili non sono ancora entrati in funzione. La consigliera comunale Alessia Bongiovì della Democrazia cristiana attacca l'amministrazione e chiede chiarimenti sullo "spreco inaccettabile di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate "Bagni pubblici disgustosi. Figuraccia con i turisti"Escono dal museo della carta e pensano di andare nel bagno automatizzato che si trova ai giardini Regina Margherita di Fabriano. Spoleto, un albergo diurno al posto dei bagni pubbliciIl Comune di Spoleto annuncia con una nota che “è stato aggiudicato l’intervento di riqualificazione urbana e recupero degli ex bagni pubblici in... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: No ai bagni chimici in centro storico: I servizi saranno disponibili all'Auditorium e Teatro Civico; Concerto di Charlotte De Witte: costo di 140mila euro. Salis: Spesa contenuta, incassi raddoppiati, risultati incredibili. Ma la cabina Tim usata come wc apre un caso: critiche all’organizzazione (R. Bobbio). Hai mica visto un bagno pubblico?Piazza Rossio (ufficialmente piazza Dom Pedro IV) è una delle piazze principali di Lisbona. Attraversata ogni giorno da centinaia di migliaia di persone, turisti e portoghesi, è molto grande, ... ilpost.it I bagni pubblici a Milano diventano moderni e autopulenti: ecco dove verranno installati i primiNon più (si spera) gabbiotti precari e vetusti, ma strutture che potrebbero essere davvero utilizzate da tutti: partono a ottobre i cantieri che porteranno alla sostituzione dei bagni pubblici ... milano.repubblica.it A Modica Alta al via i lavori di rifacimento dei bagni pubblici - facebook.com facebook Besano, vandalizzati i bagni pubblici. Il sindaco ai responsabili: «Auto-segnalatevi in Comune» - x.com