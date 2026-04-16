Il 11 ottobre 2023, pochi giorni dopo l’attacco di Hamas a Israele, un consigliere comunale è stato condannato in rito abbreviato per aver definito “fasciste” le esponenti della Casa delle Donne. La sentenza si riferisce alle dichiarazioni fatte dall’uomo, che aveva utilizzato questo termine per descrivere alcune figure coinvolte in un’assemblea pubblica. La condanna arriva dopo un procedimento giudiziario che ha analizzato le sue affermazioni.

La data 'fatidica' è quella dell'11 ottobre 2023, pochi giorni dopo il violento attacco di Hamas a Israele. Da lì, a Ravenna, si è scatenata una querelle che dai banchi della politica si è spostata a quelli del Tribunale. Protagonisti della vicenda il consigliere comunale di Forza Italia, Alberto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Argomenti più discussi: Aveva definito fasciste le esponenti della Casa delle Donne: consigliere comunale condannato in rito abbreviato; Per John Irving, Trump è un fascista e molti americani poco istruiti non se ne rendono conto; Riva del Garda, revocata la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini; Matteo Salvini: Ci danno degli xenofobi e razzisti. La sinistra cerca di imbavagliarci.

Radio1 Rai. . Dopo aver attaccato Papa Leone per i suoi appelli alla pace, il presidente USA #Trump si scaglia anche contro Giorgia Meloni, che aveva definito "inaccettabili" le sue dichiarazioni sul Pontefice. Laura Pepe #GR1 - facebook.com facebook

#PapaLeone replica al duro affondo di Donald Trump, che lo aveva definito "debole e pessimo in politica estera". "Non mi fa paura", è stata la risposta del Pontefice. Uno scontro come mai accaduto prima, almeno nella storia recente Antonio Scoppettuolo #G x.com