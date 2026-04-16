Aveva definito fasciste le esponenti della Casa delle Donne | consigliere comunale condannato in rito abbreviato

Da ravennatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 11 ottobre 2023, pochi giorni dopo l’attacco di Hamas a Israele, un consigliere comunale è stato condannato in rito abbreviato per aver definito “fasciste” le esponenti della Casa delle Donne. La sentenza si riferisce alle dichiarazioni fatte dall’uomo, che aveva utilizzato questo termine per descrivere alcune figure coinvolte in un’assemblea pubblica. La condanna arriva dopo un procedimento giudiziario che ha analizzato le sue affermazioni.

La data 'fatidica' è quella dell'11 ottobre 2023, pochi giorni dopo il violento attacco di Hamas a Israele. Da lì, a Ravenna, si è scatenata una querelle che dai banchi della politica si è spostata a quelli del Tribunale. Protagonisti della vicenda il consigliere comunale di Forza Italia, Alberto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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