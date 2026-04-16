Auto intralcia i banchi della fiera di Roveleto | scoprono che è rubata

Domenica mattina, durante le operazioni di rimozione dei veicoli in occasione della fiera di Roveleto, la polizia locale ha scoperto una Fiat Panda aperta con i cavi staccati sotto il volante. La presenza del veicolo ha creato intralcio tra i banchi della fiera, rendendo necessario intervenire. Gli agenti hanno constatato che si trattava di un veicolo rubato, evidenziando segni di effrazione.