Auto intralcia i banchi della fiera di Roveleto | scoprono che è rubata
Domenica mattina, durante le operazioni di rimozione dei veicoli in occasione della fiera di Roveleto, la polizia locale ha scoperto una Fiat Panda aperta con i cavi staccati sotto il volante. La presenza del veicolo ha creato intralcio tra i banchi della fiera, rendendo necessario intervenire. Gli agenti hanno constatato che si trattava di un veicolo rubato, evidenziando segni di effrazione.
Domenica mattina durante la rimozione dei veicoli per la fiera di Roveleto la polizia locale, guidata da Orfeo Rollo, ha rinvenuto una Fiat Panda che presentava segni di effrazione: era aperta e aveva i cavi staccati sotto il volante. Gli agenti hanno effettuato alcuni accertamenti e scoperto che.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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