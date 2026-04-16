Atti osceni nel parco giochi per bambini | in manette

Un uomo di 46 anni, proveniente dal Bangladesh, è stato arrestato dai carabinieri nella zona di Forio con l’accusa di aver compiuto atti osceni in un parco giochi dedicato ai bambini. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo una segnalazione e l’uomo è stato portato in caserma. L’episodio ha attirato l’attenzione degli abitanti della zona, preoccupati per la sicurezza dei bambini.

Ha 46 anni ed è originario del Bangladesh l’uomo arrestato dai carabinieri della stazione di Forio per atti osceni in luogo pubblico. È stato sorpreso in pieno giorno a masturbarsi nel parco giochi di via Impagliazzo, tra decine di bambini e genitori inorriditi.I militari, con la collaborazione.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Forio: atti osceni nel parco giochi davanti a famiglie e bambini, arrestato 46enneA Forio, un uomo di 46 anni, originario del Bangladesh, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione locale con l’accusa di atti osceni in luogo... Atti osceni a Forio, arrestato 46enne nel parco giochiAtti osceni Forio d’Ischia: intervento dei Carabinieri in un’area frequentata da famiglie. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Atti osceni al parco nascosto dietro a un albero: arrestato; Si leva i pantaloni al parco Marecchia a Rimini e compie atti osceni davanti ad alcune ragazze: arrestato; Rimini, si masturba nel parco in pieno giorno: arrestato per atti osceni; Atti osceni nel parco giochi: 46enne arrestato dai carabinieri. Forio, comportamento osceno in un parco giochi: arrestato un 46enneI Carabinieri della Stazione di Forio hanno arrestato un uomo di 46 anni, originario del Bangladesh, con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Il fatto ... cronachedellacampania.it Atti osceni nel parco giochi per bambini: in manetteHa 46 anni ed è originario del Bangladesh l’uomo arrestato dai carabinieri della stazione di Forio per atti osceni in luogo pubblico. È stato sorpreso in pieno giorno a masturbarsi nel parco giochi di ... napolitoday.it FORIO: atti osceni nel parco giochi, 46enne arrestato dai Carabinieri Ha 46 anni ed è originario del Bangladesh l’uomo arrestato dai Carabinieri della stazione di Forio per atti osceni in luogo pubblico. E’ stato sorpreso in pieno giorno a masturbarsi nel parco - facebook.com facebook Vicenza, esibizionista molestava ragazzine: denunciato 24enne per atti osceni in luogo pubblico #vicenza #polizialocalevicenza Nei commenti link all'articolo x.com