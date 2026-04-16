Attenzione alla pista Leao-Napoli | sì per 70 milioni

Il club rossonero sta valutando la possibilità di cedere l’attaccante portoghese, con il Napoli tra le squadre interessate. La trattativa potrebbe portare a un’uscita del giocatore dal Milan, con una proposta di circa 70 milioni di euro. La decisione definitiva dipenderà dall’accordo tra le parti coinvolte e dalle negoziazioni in corso. La situazione resta sotto osservazione, senza ancora una conferma ufficiale.

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