Atalanta le ambizioni europee della Dea passano dalla capitale | verso le sfide chiave contro Roma e Lazio

L'Atalanta si prepara a affrontare due incontri decisivi in trasferta contro squadre romane, che potrebbero influenzare il loro percorso nelle competizioni europee. Le partite si svolgeranno nelle prossime settimane e rappresentano momenti fondamentali per la squadra bergamasca. La squadra ha già disputato diverse gare in questa stagione e mira a ottenere risultati positivi nelle sfide contro le rivali di Roma.

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