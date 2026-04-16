Aston Villa-Bologna e Fiorentina-Crystal Palace oggi in Europa | orario probabili formazioni e dove vederle

Oggi si disputano due partite di calcio internazionale: l’Aston Villa affronta il Bologna nei quarti di finale di Europa League, mentre la Fiorentina sfida il Crystal Palace in quelli di Conference League. Le gare sono programmate per il giovedì 16 aprile 2026. Le formazioni probabili e gli orari di inizio sono stati comunicati, e le partite saranno trasmesse su canali dedicati alle competizioni europee.

Aston Villa-Bologna e Fiorentina- Crystal Palace si giocano oggi, giovedì 16 aprile 2026, per i quarti di finale di ritorno di Europa League e Conference League. Le due italiane vengono da pesanti sconfitte nelle gare di andata, che rendono più che complicato il passaggio del turno. La squadra di Italiano nonostante una buonissima partita disputata al Dall’Ara ha perso 3-1, mentre i viola hanno dovuto registrare un pesante 3-0 a Londra. Reaching the semi-finals will be.? #UEL pic.twitter.comx9Ro3S1DsL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 16, 2026 Who’ll secure their spot in the semi-finals tonight?? #UECL pic.twitter.comFX0QVFKEY1 — UEFA Conference League (@ConfLeague) April 16, 2026 Aston Villa-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Aston Villa-Bologna e Fiorentina-Crystal Palace, oggi in Europa: orario, probabili formazioni e dove vederle Notizie correlate Leggi anche: Bologna-Aston Villa oggi in Europa League: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Leggi anche: Europa League, oggi Bologna-Aston Villa ai quarti: orario, probabili formazioni e dove vederla Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Aston Villa-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Aston Villa-Bologna Europa League | Conferenza stampa prepartita di Italiano e Rowe; Bologna-Aston Villa, ufficiali: gioca Bernardeschi, Castro in attacco; Aston Villa-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. Aston Villa-Bologna: probabili formazioni e dove vederlaAston Villa-Bologna, probabili formazioni e dove vederla: sfida decisiva di Europa League con i rossoblù chiamati a rimontare. europacalcio.it Aston Villa-Bologna, dove vederlaItaliano cerca l'impresa in Aston Villa-Bologna per continuare a coltivare il sogno Europa League: come seguire il match in diretta e le scelte degli allenatori ... sport.virgilio.it Aston Villa-Bologna, la probabile formazione di Italiano - facebook.com facebook Aston Villa- #Bologna, la probabile formazione di Italiano x.com