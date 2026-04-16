Asp Salvatore Castellano firma il contratto | il dipartimento di Prevenzione ha la sua guida

Salvatore Castellano ha firmato il contratto e diventa il nuovo direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asp. La nomina era stata annunciata in precedenza da AgrigentoNotizie. La sua presa di servizio è ufficiale e ora guiderà il reparto dedicato alle attività di prevenzione sanitaria. La nomina si inserisce in un processo di rinnovamento delle figure di vertice all’interno dell’ente sanitario.

Ha firmato. Salvatore Castellano - come già annunciato da AgrigentoNotizie - è il nuovo direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asp. Al termine delle procedure concorsuali, il neodirettore è stato ricevuto quest’oggi dal direttore generale Giuseppe Capodieci per la sottoscrizione del.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Salvatore Castellano alla guida del dipartimento di Prevenzione dell’AspSalvatore Castellano ha ricevuto l’incarico di direttore del dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento. Il dipartimento cardiovascolare dell'Asp ha un nuovo direttore: nominato Ennio CiottaIl dipartimento cardiovascolare dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha un nuovo direttore.