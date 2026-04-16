Asem Jolly irriconoscibile contro l’Arcobaleno Oriago

Sabato scorso, la squadra di Campoformido ha giocato di nuovo in casa dopo un periodo di assenza, affrontando la Polisportiva Arcobaleno di Oriago. La partita si è svolta nel rispetto del calendario e delle regole sportive, con entrambe le formazioni in campo per tutta la durata dell’incontro. La formazione locale ha mostrato un rendimento sotto le aspettative, mentre l’avversaria ha concluso la gara con una vittoria.

Sabato scorso la Asem Jolly di Campoformido è tornata sul campo di casa dopo una lunga pausa per affrontare la Polisportiva Arcobaleno di Oriago. Squadra sulla carta alla portata della Jolly aveva già all’andata messo in difficoltà i friulani, scenario che si è riproposto nella partita di ritorno.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate La Asem Jolly domenica prossima attesa dalla capolistaReduci da una vittoria a Vigasio e una sconfitta a Trieste, i friulani si preparano ad affrontare il Cellini Padova il 22 marzo Domenica scorsa senza... Asem Jolly sconfitta a Padova, tris di vittorie nelle giovaniliLa partita di sabato a Padova ha messo alla prova una squadra già in difficoltà per le numerose assenze, ultima delle quali quella del...