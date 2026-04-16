Mercoledì 15 aprile, Stefano De Martino ha dominato le trasmissioni televisive, apparendo in diversi programmi e su più reti. La sua presenza è stata costante lungo tutta la giornata, rendendo la serata del mercoledì la sua. La sua partecipazione si è estesa a più canali, confermando il suo ruolo centrale nel palinsesto televisivo di quella giornata.

Mercoledì è ormai diventata la serata di Stefano De Martino: è lui il protagonista del piccolo schermo a tutte le ore e su più canali. Anche se per l’ultima volta. Infatti, come di consueto, Stefano De Martino ha condotto prima su Rai 1 Affari Tuoi dove ha ritrovato il suo solito rivale, Gerry Scotti che su Canale 5 è al timone de La Ruota della Fortuna. Ultimamente zio Gerry gli dà del filo da torcere, vincendo la battaglia dello share. Poi in prima serata De Martino è passato su Rai 2 per l’appuntamento conclusivo con Stasera tutto è possibile dove generalmente non ha avversari troppo temibili. Il resto del palinsesto ha visto infatti su Rai 1 il film cult Sister Act e su Rai 3 l’appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è parlato dell’emergenza violenza giovanile.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 15 aprile, Stefano De Martino ovunque e senza rivali

Notizie correlate

Ascolti tv del 12 marzo, Don Matteo 15 non ha rivali. E De Martino si difendeIl giovedì sera televisivo ha un unico vero protagonista, la serie di Rai 1, Don Matteo 15.

Ascolti tv dell’1 aprile, Stefano De Martino è dappertuttoArchiviata la sconfitta della Nazionale e in attesa delle nuove fiction dopo Pasqua, mercoledì 1 aprile ha avuto un solo protagonista, Stefano De...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Ascolti Tv ieri 8 aprile: De Martino in calo con STEP (ma Affari Tuoi vola), Federica Sciarelli stavolta delude; L'ultima puntata di Stasera tutto è possibile; Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino nel backstage dell’ultima puntata; Ascolti tv, cambio al vertice dell'access: Scotti-De Martino, chi ha vinto? Otto e Mezzo arriva al 13% di share. I dati Auditel.

Ascolti tv, Gerry Scotti tiene duro mentre De Martino rallenta: Gruber sfonda la soglia del 10% di share. I dati Auditel dell’access prime timeAscolti tv ieri 14 aprile 2026: Otto e Mezzo al 10,4% di share. Nel preserale L’Eredità guadagna terreno su Avanti un altro La Ruota della Fortuna su Canale 5 mantiene il primo posto nell’access prime ... affaritaliani.it

Ascolti tv, scatto di De Martino che brucia Gerry Scotti: cambio al vertice nell’access prime time, i dati AuditelAffari Tuoi su Rai1 si prende il primo posto negli ascolti tv dell’access prime time con 4.939.000 spettatori (24.9%). Nella puntata precedente Stefano De Martino aveva chiuso con 4.185.000 spettatori ... affaritaliani.it

"Ci rivedremo qui, forse altrove, non si sa ma sicuramente ci rivedremo presto" Stefano de Martino saluta così il suo pubblico di Stasera tutto è possibile dopo l'ultima puntata di questa stagione - facebook.com facebook

Stefano De Martino: “Quando questo programma e tutti noi cadremo nell’oblio, la mia volontà è che vi ricordiate di tutto questo con un sorriso. Giocare con gli amici è la cosa più bella che c’è” #StaseraTuttoÈPossibile #STEP x.com