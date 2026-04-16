Ascolti tv del 15 aprile Stefano De Martino ovunque e senza rivali

Da dilei.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 15 aprile, Stefano De Martino ha dominato le trasmissioni televisive, apparendo in diversi programmi e su più reti. La sua presenza è stata costante lungo tutta la giornata, rendendo la serata del mercoledì la sua. La sua partecipazione si è estesa a più canali, confermando il suo ruolo centrale nel palinsesto televisivo di quella giornata.

Mercoledì è ormai diventata la serata di Stefano De Martino: è lui il protagonista del piccolo schermo a tutte le ore e su più canali. Anche se per l’ultima volta. Infatti, come di consueto, Stefano De Martino ha condotto prima su Rai 1 Affari Tuoi dove ha ritrovato il suo solito rivale, Gerry Scotti che su Canale 5 è al timone de La Ruota della Fortuna. Ultimamente zio Gerry gli dà del filo da torcere, vincendo la battaglia dello share. Poi in prima serata De Martino è passato su Rai 2 per l’appuntamento conclusivo con Stasera tutto è possibile dove generalmente non ha avversari troppo temibili. Il resto del palinsesto ha visto infatti su Rai 1 il film cult Sister Act e su Rai 3 l’appuntamento con Chi l’ha visto? dove si è parlato dell’emergenza violenza giovanile.🔗 Leggi su Dilei.it

ascolti tv del 15 aprile stefano de martino ovunque e senza rivali
© Dilei.it - Ascolti tv del 15 aprile, Stefano De Martino ovunque e senza rivali

Notizie correlate

Ascolti tv del 12 marzo, Don Matteo 15 non ha rivali. E De Martino si difendeIl giovedì sera televisivo ha un unico vero protagonista, la serie di Rai 1, Don Matteo 15.

Ascolti tv dell’1 aprile, Stefano De Martino è dappertuttoArchiviata la sconfitta della Nazionale e in attesa delle nuove fiction dopo Pasqua, mercoledì 1 aprile ha avuto un solo protagonista, Stefano De...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Ascolti Tv ieri 8 aprile: De Martino in calo con STEP (ma Affari Tuoi vola), Federica Sciarelli stavolta delude; L'ultima puntata di Stasera tutto è possibile; Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino nel backstage dell’ultima puntata; Ascolti tv, cambio al vertice dell'access: Scotti-De Martino, chi ha vinto? Otto e Mezzo arriva al 13% di share. I dati Auditel.

stefano de martino ascolti tv del 15Ascolti tv, Gerry Scotti tiene duro mentre De Martino rallenta: Gruber sfonda la soglia del 10% di share. I dati Auditel dell’access prime timeAscolti tv ieri 14 aprile 2026: Otto e Mezzo al 10,4% di share. Nel preserale L’Eredità guadagna terreno su Avanti un altro La Ruota della Fortuna su Canale 5 mantiene il primo posto nell’access prime ... affaritaliani.it

Ascolti tv, scatto di De Martino che brucia Gerry Scotti: cambio al vertice nell’access prime time, i dati AuditelAffari Tuoi su Rai1 si prende il primo posto negli ascolti tv dell’access prime time con 4.939.000 spettatori (24.9%). Nella puntata precedente Stefano De Martino aveva chiuso con 4.185.000 spettatori ... affaritaliani.it

Digita per trovare news e video correlati.